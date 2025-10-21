Burdur'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil devrilirken araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Burdur- Fethiye Kara yolu üzeri Kuruçay Köyü yakınlarda meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 15 ACT 927 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR