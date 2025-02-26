Burdur'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Cemil Mahallesi 42009. Sokak ile 4230. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42009. Sokak'tan Susuzlu Sokak istikametine seyir halinde olan M.C.A. idaresindeki 15 ADD 459 plakalı motosiklet ile V.K. idaresindeki 15 ABJ 218 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.C.A. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR