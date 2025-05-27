Burdur'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Bucak ilçesinde seyir halindeyken kaygan zeminde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 59 yaşındaki sürücü ve 73 yaşındaki yolcu yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.20 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Ö.(59) idaresindeki 15 PV 214 plakalı Opel marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Mustafa Ö. ve yolcu olarak bulunan Emine Ö.(73) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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