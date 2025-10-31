Burdur'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Mustafa Enes Karaca idaresindeki 15 RA 559 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak takla attı. Kazada genç sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR