Haberler

Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur - Antalya Kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasınsa 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 06 FRF 952 plakalı otomobil ile E.Ç.'nin kullandığı 07 AVN 375 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor