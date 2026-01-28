Haberler

Burdur'da 1 haftada 381 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı

Güncelleme:
Burdur'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 11 bin 24 araç ve sürücüsü kontrol edildi; 381 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 72 araç trafikten men edildi.

Burdur'da yapılan denetimlerde 381 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 72 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihlerinde, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Alkollü araç kullanan, aşırı hız yapan sürücüler ile araçlarda emniyet kemeri ve kış lastiği kullanımına yönelik denetimlerde 11 bin 24 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 381 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulandı, 72 ise araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
