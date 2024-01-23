Burdur'da Trafik Denetimlerinde 371 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik denetimlerinde 371 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 108 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-15 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen trafik güvenliğine yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde, 21 Jandarma Trafik Timi ve 60 personelin katılımı ile 22 bin 334 araç ve sürücü kontrol edilirken, 371 araç ve sürücüye ceza uygulandı, 108 araç ise trafikten men edildi.

591 vatandaşa ve 944 öğrenciye de trafik güvenliğine yönelik eğitim verilerek 726 broşür dağıtıldı. - BURDUR