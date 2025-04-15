Burdur'da Tofaş Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Burdur'da Tofaş otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

BURDUR - Burdur- Antalya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Cevat Sayılı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema C. ve araçta yolcu olarak bulunan çocukları Kuzey G., Güney G. ile Emel Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.