Burdur'da Ters Şeritte İlerleyen Kamyon Sürücüsünden Gazetecilere Tepki

Burdur'da ters yönden yaklaşık 10 kilometre ilerleyen ve bir araca da zarar veren kamyonun sürücüsü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekme kardeşim ayıp oluyor valla" diyerek sitem etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büğdüz kavşağından ana yolda ters şeride giren H.H. idaresindeki 42 HG 567 plakalı kamyon, Antalya kavşağına kadar yaklaşık 10 kilometre ters şeritten ilerledi. Bu esnada kamyon sürücüsü bir otomobile çarparak durmadan yoluna devam etti.

İhbar üzerine bölgede araştırma yapan trafik polisleri tarafından kamyon güvenlik bir şekilde durduruldu. Sürücüye yapılan kontrolde alkol kullanmadığı tespit edilirken, sürücü sağlık kontrollünden ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilinde zarar oluşan sürücü ise kamyon sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücü H.H. olayı görüntüleyen gazetecilere, "Çekme kardeşim ayıp oluyor valla" diyerek tepki gösterdi. - BURDUR