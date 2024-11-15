Burdur'da Terör Propagandası Yapan 9 Hesaba Erişim Engeli
Burdur İl Jandarma Komutanlığı, 10 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında 9 sosyal medya hesabına terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan siber denetimlerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Ekim -11 Kasım tarihleri arasında yapılan sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 9 sosyal medya hesabı hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna yapılan bildirimler ve Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararlar neticesinde erişim engeli getirildi. - BURDUR