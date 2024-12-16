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Burdur'da Tefecilik Operasyonunda 1 Tutuklama

Burdur'da Tefecilik Operasyonunda 1 Tutuklama
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda senet ve suçtan elde edilen para ile silah ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa yönelik, 10 Aralık tarihinde Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, başlatılan planlı çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda yakalanan D.Ö. ve G.V. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan D.Ö. ifadesi alınarak serbest bırakılırken G.V. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 9 adet dolu senet, 2 adet imzalı boş senet, 92 adet boş senet, 28 bin 990 TL suçtan elde edilen para, 1 adet ajanda, 10 adet kredi kartı, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 10 adet kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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