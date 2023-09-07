Burdur'da Tartışma Sonucu Tüfekle Ateş Açıldı

Burdur'da trafikte seyir halindeyken eşiyle tartışan şahıs, arabadan inerek bagajda bulunan ruhsatsız tüfeğini alıp havaya ateş etti.

Olay, Burdur merkezde Armağan İlci Mahallesi Cıvlaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille seyir halindeki çift bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yol ortasında durarak otomobilden inen B.K. (43), bagajdan aldığı ruhsatsız av tüfeği ile havaya bir el ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin bölgede yaptığı incelemeler sonrasında güvenlik kameralarından tespit edilen B.K. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak karakola götürülen B.K. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - BURDUR