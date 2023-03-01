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Burdur'da tarım makinesi üreten fabrikada yangın

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da tarım makinesi üreten fabrikada yangın Dumandan etkilenen 1 çalışan hastaneye kaldırıldı Burdur Organize Sanayi Bölgesinde tarım makineleri üreten fabrikada çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da tarım makinesi üreten fabrikada yangın

Dumandan etkilenen 1 çalışan hastaneye kaldırıldı

BURDUR - Burdur Organize Sanayi Bölgesinde tarım makineleri üreten fabrikada çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 işçiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Burdur Organize Sanayi Sitesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir şirkete ait tarım makineleri üretilen fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye; fabrikanın hammadde bölümünden dumanların çıktığını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu dumandan etkilenen 5 işçiden 1'i ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 işçiye ise ambulansta oksijen verildi. Olay anında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Vardiyadaki işçiler güvenli bir alana alınırken, fabrika sahasında bulunan tırlar dışarı çıkarıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur 3. Sayfa Haberler

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