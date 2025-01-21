Burdur'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Burdur'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirilirken ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Ocak'ta merkeze bağlı Kozluca köyünde M.K. isimli şahsın ikamet adresine, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 121 adet sikke, 92 adet çeşitli nitelikte tarihi eser obje, 1 adet tarihi eser heykelcik, 2 adet dedektör, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.62 mm yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 27 adet 7.62 mm yivli tüfek fişeği, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, 143 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR