Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Burdur'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Burdur'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirildi. Ev sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirilirken ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Ocak'ta merkeze bağlı Kozluca köyünde M.K. isimli şahsın ikamet adresine, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 121 adet sikke, 92 adet çeşitli nitelikte tarihi eser obje, 1 adet tarihi eser heykelcik, 2 adet dedektör, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.62 mm yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 27 adet 7.62 mm yivli tüfek fişeği, 15 adet 9 mm tabanca fişeği, 143 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
img

Canan Karatay hakim karşısına çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bilmecesi! Önce 'Serbest bırakıldı' dediler, sonra yalanlandı

Özdağ bilmecesi! Önce serbest dediler, sonra yalanlandı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.