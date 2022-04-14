Burdur'da 17 adrese tarihi eser operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin 17 adrese düzenlediği tarihi eser operasyonunda, yüzlerce tarihi eser ile silahlar ele geçirildi.

Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şahsın ikametlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet kepçe, 107 adet obje, 43 adet sikke, 2 adet mızrak ucu, 4 adet ok ucu, 1 adet çan, 5 adet testi ile 3 adet metal dedektörü, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet tabanca fişeği, 17 adet 7.9 milimetre fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa