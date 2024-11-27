Burdur'da Taksiciye Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Burdur'da taksiciye dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı

Saldırgan, taksiciye yönelik hareketlerine adli kontrol şartı uygulanırken, kız arkadaşına yönelik eylemlerinden tutuklandı

BURDUR - Burdur'da çağrı üzerine giden taksiye binen kız arkadaşını araçtan indirmeye çalışan şahıs taksinin aynasını kırınca tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırmıştı. Taksiciye yönelik eyleminden adli kontrol uygulanan şüpheli, kız arkadaşına yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur merkez Yeni Mahalle Süzek Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü Mustafa M. (30), belirtilen sokağa gitti. Burada müşterisi Ş.A. araca bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M.T. (30), aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı. Taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye tepki gösterince Mustafa M.'ye bıçakla ve cop ile saldıran M.T. tekme ile kendini savunan Mustafa M.'den yediği darbeler sonucu saldırıyı sonlandırmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından M.T. gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken kız arkadaşı Ş.A'ya yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.