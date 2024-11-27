Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti
Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: 'Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek' diyordu

Çetenin, bebekleri nasıl katlettiğini tüyler ürperten sözlerle anlattı

Burdur'da Taksiciye Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı

Burdur'da Taksiciye Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da taksiciye bıçakla saldıran M.T., kız arkadaşını taksiden indirmeye çalışırken aracın aynasını kırınca yakalandı. Kız arkadaşı Ş.A.'ya yönelik suçlamalarla tutuklandı.

Burdur'da çağrı üzerine giden taksiye binen kız arkadaşını araçtan indirmeye çalışan şahıs, taksinin aynasını kırınca tepki gösteren taksiciye bıçakla saldırmıştı. Taksiciye yönelik eyleminden adli kontrol uygulanan şüpheli, kız arkadaşına yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Burdur merkez Yeni Mahalle Süzek Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, devamlı müşterisi olan T.A. tarafından aranarak kızı Ş.A.'nın Süzek Sokak üzerinde bulunduğunu ve onu alıp kendi evine getirmesini istediği ticari taksi sürücüsü Mustafa M. (30), belirtilen sokağa gitti. Burada müşterisi Ş.A. (26) araca bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M.T. (30), aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.'yı indirmeye çalıştı. Taksinin aynasının kırıldığını gören taksi sürücüsü Mustafa M. araçtan inip M.T.'ye tepki gösterince Mustafa M.'ye bıçakla ve cop ile saldıran M.T. tekme ile kendini savunan Mustafa M.'den yediği darbeler sonucu saldırıyı sonlandırmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından M.T. gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken kız arkadaşı Ş.A.'ya yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Başsavcılığınca M.T. hakkında iddianame düzenlendi. Saldırı anı ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
img

3 ay önce yapamadığını şimdi yaptı! Evden cesedi çıkarılırken komşunun verdiği tepki olay
img

Öldürdüğü sevgilisine mezar kazarken yakalanan adam canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Leyla 12. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 27-28 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.