Burdur'da Takla Atan Otomobil Dereye Düşmekten Kıl Payı Kurtuldu

Burdur'da Takla Atan Otomobil Dereye Düşmekten Kıl Payı Kurtuldu
Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, yol kenarındaki dereye düşmekten kıl payı kurtuldu. Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, yol kenarındaki dereye düşmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 GU 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkarken otomobil yol kenarındaki dereye düşmekten kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
