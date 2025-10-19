Burdur'da Takla Atan Otomobil Dereye Düşmekten Kıl Payı Kurtuldu

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, yol kenarındaki dereye düşmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Bucak ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 GU 047 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkarken otomobil yol kenarındaki dereye düşmekten kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - BURDUR