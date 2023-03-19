Burdur'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Burdur'da bir banka bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Burdur'da bir banka bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.

Mehmet Akif Caddesi Köprübaşı mevkiinde devriye görevindeki asayiş ekipleri, bankta sahipsiz bir çanta görünce durumundan şüphelendi. Bir süre orada bekleyen ekipler, çantanın sahibi gelmeyince caddeyi trafiğe kapatıp, çevre emniyeti aldı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, ilk kontrolünü yaptıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü patlama anonsundan sonra çanta fünye ile patlatıldı. Çantada kıyafetlerin olduğu belirlenirken, tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR