Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da su baskını: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Burdur'da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Ali Kapan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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