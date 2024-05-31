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Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu

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Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde bir iş yerinde sobadan çıktı.

Burdur'da iş yeri alevlere teslim oldu

BURDUR - Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde bir iş yerinde sobadan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Yaşar D.'ye ait iş yerinde sobadan çıkan alevlerin iş yerine sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını gören iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu işletmeyi saran yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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