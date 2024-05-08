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Burdur'da Sıkışan Kirpi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Burdur'da bir bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, demir bahçe kapısını keserek kirpiyi kurtardı.

Burdur'da bahçe giriş kapısına sıkışan kirpi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Armağanilci Mahallesi Lalapaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın bahçe giriş kapısına kirpi sıkıştı. Durumu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk ekildi. Ekiplerin çalışması sonucu demir bahçe kapısı kesildi. Kirpi sıkıştığı yerden kurtarılarak doğaya bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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