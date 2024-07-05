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Burdur'da Şiddetli Yağış Sonucu 34 Ev ve İş Yeri Su Baskınına Uğradı

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Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle il merkezinde caddeler dereye dönerken su basan 34 ev ve iş yerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle il merkezinde caddeler dereye dönerken su basan 34 ev ve iş yerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Burdur'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, kent genelinde etkisini gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle bazı evler ve iş yerleri su altında kalırken rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji tarafından Burdur genelinde etkili olacak yağışlar karşısında vatandaşların dikkatli olmaları uyarısının ardından gerekli tedbirleri alan Burdur İtfaiyesi yağış sonrası Konak Mahallesi, Kara Senir Mahallesi, Burç Mahallesi, Şirinevler Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Hızırilyas Mahallesi ve Bağlar Mahallesi'nden gelen gelen toplam 54 ihbarın ardından harekete geçerek 36 ev ve iş yerindeki baskınlara 52 personel, 12 araç, 17 dalgıç pompa, 15 motopompa ve 7 jeneratör ile müdahale etti.

Oluklardan gelen su direkt rögara verilince 2 eve kanalizasyon suyu doldu

Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katına basan suyu boşaltmak isteyen vatandaşlar suyu direkt rögara boşaltınca oluşan basınç nedeniyle zemin katta bulunan 2 dairenin tuvaletinden kanalizasyon suyu odalara doldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda evlerdeki kanalizasyon suyu boşaltılırken ev sahipleri oluşan bu olumsuz durum karşısında bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Evini kanalizasyon suyu basan Fatma Çetin, "Tuvaletten gelen lağım suyu, pislik ve idrar olduğu gibi odalara doldu. Şu an bütün parkeler bu pisliği çekmiş durumda. Bir anda oldu her şey, baş edemedik. Her yer dışkı oldu. Neye uğradığımızı şaşırdık. İnşallah hastalık kapmayız." ifadesinde bulundu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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