Haberler

Burdur'da tır yanarak kullanılmaz hale geldi

Burdur'da tır yanarak kullanılmaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da seyir halindeki bir tırda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu tır kullanılmaz hale geldi ve sebebi araştırılıyor.

Burdur'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kızılkaya yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 SD 758 plakalı tır, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü tarafından tır durdurulurken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tırın çekici kısmında başlayan yangın dorseye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tır kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında

Bir ili sarsan rezalet! Hastane 2 ay takip edildi, gözaltılar var