Burdur'da tır yanarak kullanılmaz hale geldi

Burdur'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kızılkaya yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 SD 758 plakalı tır, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü tarafından tır durdurulurken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tırın çekici kısmında başlayan yangın dorseye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tır kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR