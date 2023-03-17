Burdur'da seyir halindeki tankerde yangın

Burdur'un Bucak ilçesinde hareket halindeki tankerde çıkan yangın için ekipler seferber oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde hareket halindeki tankerde çıkan yangın için ekipler seferber oldu.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Antalya- Burdur karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametine gitmekte olan 34 TZ 597 plakalı bir lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen tankerin balatalarından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. - BURDUR