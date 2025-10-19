Burdur'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Burdur'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antalya- Isparta karayolu Çamlık Köyü Sahil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURDUR