Burdur'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Burdur'da Antalya-Isparta karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Antalya- Isparta karayolu Çamlık Köyü Sahil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa