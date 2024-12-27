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Burdur'da Serada Yangın: 3 Milyon TL Hasar

Burdur'da Serada Yangın: 3 Milyon TL Hasar
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Gölhisar'da bir tarım firmasına ait seraların yanındaki depoda çıkan yangında sebze kasaları tamamen yanarak kül oldu. Yangında yaklaşık 3 milyon TL maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece saatlerinde bir tarım firmasına ait seraların yanında bulunan depoda çıkan yangında sebze kasaları tamamen yanarak kül olurken, yaklaşık 3 milyon TL maddi hasar oluştu.

Yangın saat 22.45 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyünde bulunan seralarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mesut Türk'e ait sebze seralarının yanında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek içerde bulunan plastik sebze kasalarına sıçradı. Yangını gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol alındıktan sonra iş makinesi tarafından depo yıkılarak soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde durulurken depoda yaklaşık 3 milyon TL maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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