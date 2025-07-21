Burdur'da Sentetik Kannabinoid Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Sentetik Kannabinoid Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Burdur'da narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda, üzerinden 500 kullanımlık sentetik kannabinoid çıkan şüpheli N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda üzerinden 500 kullanımlık sentetik kannabinoid bulunan şüpheli, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Temmuz tarihinde il merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda N.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında, yaklaşık 500 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak şüpheli N.K. gözaltına alınarak hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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