Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Burdur'da şehit ve gaziler için lokma dağıtıldı

Burdur'da şehit ve gaziler için lokma dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Muharip Gaziler Derneği'nce, Şehit Mehmet Dönder, şehitler ve gaziler adına lokma tatlısı dağıtıldı.

Burdur Muharip Gaziler Derneği'nce, Şehit Mehmet Dönder, şehitler ve gaziler adına lokma tatlısı dağıtıldı.

Burdurlu Şehit Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder'in katkılarıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda lokma ikramı gerçekleştirildi. Programda konuşan Burdur Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Bugün Berat Kandili. Allah herkesin kandilini kabul etsin. Şehidimiz Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için kandil gününde lokma hayrında bulundu. Allah kabul etsin, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da, "Şehidimiz Mehmet Dönder nezdinde tüm şehitlerimizin Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yapılan hayrı kabul eylesin. Herkesin Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı. 1992'de Aydın'daki mühimmat patlamasında şehit olan Mehmet Dönder, Burdurlular tarafından dualarla anıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
img

İlçe diken üstünde! Altyapı çalışmasında patlayıcı dolu tüp bulundu
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.