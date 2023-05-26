Burdur'da Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci oylaması öncesinde Kaymakamlar ve kolluk birim amirlerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylamasının Burdur'da huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için, oy verme günü öncesi, günü ve sonrasını kapsayan tedbirler gözden geçirildi. Alınması gereken ilave tedbirlerinde değerlendirildiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Vali Arslantaş toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede; amaçlarının 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimde olduğu gibi, ikinci tur seçiminde Burdur'da demokratik bir ortamda en sağlıklı şekilde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanmasını temin etmek olduğunu belirtti.

Merkezde ve ilçelerde alınan seçim tedbirlerinin tüm yetkili birimler tarafından büyük bir hassasiyet içerisinde yakinen takip edileceğini belirten Vali Arslantaş, yeterli sayıda personel görevlendirmesinin yapıldığını, seçim güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanacağını ifade etti.

Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder katıldı. - BURDUR