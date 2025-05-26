Burdur'da Şarampole Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Kozpınar Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin C. (69) idaresindeki 15 HF 065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Hüseyin C. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Durmuş Ali C.(94) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR