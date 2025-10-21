Haberler

Burdur'da Saman Balyalarının Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Burdur'un Düğer köyünde çiftçilik yapan 56 yaşındaki Mehmet Ali Bardaş, üzerine saman balyalarının düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen vatandaşlar ve ekipler, Bardaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Burdur'da saman balyalarının altına kalan 56 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56), üzerine saman balyaları düştü. Balyaların altına kalan çiftçinin yardımına çevredeki vatandaşlar geldi. Vatandaşların yardımı yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Bardaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
