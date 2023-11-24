Burdur'da Rastgele Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da kız arkadaşının oturduğu binada ve cami avlusunda rastgele ateş eden şüpheli, tutuklandı. Şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla birlikte uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Burdur'da kız arkadaşının evine rastgele ateş eden şahıs tutuklandı

Kız arkadaşının evinden sonra rasgele havaya ateş etmeye devam eden şahsın tabancasından çıkan mermi bir başka eve de isabet etti

BURDUR - Burdur'da önce kız arkadaşının evinde daha sonra cami avlusunda rastgele havaya ateş eden şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Burdur'da 21 Kasım günü gece saat 01.40 sıralarında Emek Mahallesi'nde kız arkadaşının oturduğu apartmana girip içeride tabancayla ateş edip daha sonra bölgeden kaçan ve aynı gece Pazar Mahallesi Ulu Cami avlusunda da rastgele sağa sola ateş eden ve sıktığı mermilerden birinin evin camına zarar verdiği tespit edilen K.A.isimli şüphelinin polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından eve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve olay anında kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanan K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Ayrıca K.A. ya uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.