Burdur'da Ramazan Bayramı Tatili İçin 4 Bin 879 Kolluk Personeli Görev Alacak

Ramazan Bayramı tatili süresince Burdur genelinde trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla 9 gün boyunca 4 bin 879 kolluk personeli görev alacak. Polis ve jandarma ekipleri, hava araçlarıyla da desteklenen denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlayacak.

Burdur'da, Antalya ve Fethiye gibi tatil bölgelerinin yol güzergahında yer alan ilde, Ramazan Bayramı tatili süresince 4 bin 879 kolluk personeli görev alacak. Arife günü itibarıyla saatte ortalama bin 600 aracın geçtiği Burdur'da, trafik yoğunluğu arttı.

Ülke genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar tatil ve memleket ziyaretlerine başlarken, olumsuzluklar ve kazaların önlenmesi amacıyla Burdur'da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sıklaştırıldı. İl genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak için toplamda 4 bin 879 kolluk personeli görevlendirildi.

Burdur'da bayram süresince gece gündüz çalışacak personel arasında 185 yaya devriyesi, 379 asayiş ekibi, bin 472 asayiş personeli, 432 trafik ekibi ve 1.056 trafik personeli yer alacak. Ayrıca, Burdur İl Jandarma Komutanlığı da asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak adına büyük bir hazırlık yaptı. Jandarma, 484 tim, bin 954 asayiş personeli, 171 trafik timi ve 397 trafik jandarma personeliyle birlikte 15 hava aracıyla da havadan denetimler gerçekleştirecek.

Yetkililer, Burdur'da bayram boyunca güvenliğin sağlanması için büyük bir özen gösterileceğini belirtti. - BURDUR