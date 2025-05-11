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Burdur'da Prizde Unutulan Ütü Yangın Çıkardı

Burdur'da Prizde Unutulan Ütü Yangın Çıkardı
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Burdur'un Zafer Mahallesi'nde bir apartman dairesinde prizde unutulan ütü yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak evde maddi hasar oluştu.

Burdur'da bir apartman dairesinde prizde unutulan ütü yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Burdur Merkez'e bağlı Zafer Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kübra B.'nin ikamet ettiği dairede prizde takılı unutulan ütü biranda alev aldı. Evde alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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