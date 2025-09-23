Haberler

Burdur'da Pazarcılar Arasında Kavga: 2 Yaralı

Burdur Peynir Pazarı'nda müşteri meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada iki kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Burdur'da pazarcıların arasında müşteri mevzusundan çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Burdur Peynir Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri meselesinden aralarında önceden husumet bulunan Selahattin C. ile Hayrullah Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine ikili birbirini sopa ve kepçeyle yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
