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Burdur'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Burdur'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
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Burdur'un Bozkurt Mahallesi'nde bir minibüs, sigara izmaritinin koltuğa düşmesi sonucu yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Burdur'da sigara izmaritinin koltuğa düşmesiyle yanmaya başlayan park halindeki minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, merkez Bozkurt Mahallesi 16017 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut B.'ye ait park halinde bulunan 48 PG 344 plakalı Citroen marka minibüs yanmaya başladı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu maddi hasar oluşan minibüste incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, yangının koltuğa düşen sigara izmaritinden çıktığı şüphesi üzerinde duruyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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