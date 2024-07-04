Burdur'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

Burdur'da gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Burdur merkeze Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 FNK 292 plakalı BMW marka lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 15 AR 897 plakalı Hyundai marka otomobil, 15 AR 890 plakalı Skoda marka otomobil ve 15 ACS 283 plakalı Hyundai marka SUV araca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazaya neden olan 34 FNK 292 plakalı otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edilirken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR