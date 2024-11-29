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Burdur'da Park Halindeki Araç Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Park Halindeki Araç Çalındı, Zanlı Tutuklandı
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Burdur'da park halindeki bir aracı çalan F.D., emniyet ekiplerinin çalışmaları ile yakalanarak tutuklandı. Araç, ruhsat sahibine teslim edildi.

Burdur'da park halindeki bir aracı çalarak kaçan zanlı, emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'da 26 Kasım tarihinde merkez Yeni Mahalle'de sokak üzerinde park halinde olan bir aracın çalınması sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda aynı gün içinde hırsızlığı gerçekleştiren F.D.'yi araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken araç ise ruhsat sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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