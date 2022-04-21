Burdur'da otoyoldaki bariyer demirlerini çaldılar - Haberler

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Burdur'da otoyoldaki bariyer demirlerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da otoyoldaki bariyer demirlerini çaldılar

Burdur'da otoyoldaki bariyer demirlerini söktükleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da otoyoldaki bariyer demirlerini söktükleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Burdur'da ihbar üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tekke köyü D-650 karayolu üzerinde bulunan oto korkuluk gergi kuşaklarını söktükleri tespit edilen şüpheliler, 98 bin TL değerindeki malzemenin bir kısmını araçlarına yüklerken suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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