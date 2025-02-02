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Burdur'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Burdur'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti
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Burdur'un Çine köyünde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 73 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur merkeze bağlı Çine köyünde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çine köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy içerisinde süt toplama merkezine süt verdikten sonra evine geri dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Ceylan'a (73) Ağlasun-Burdur yolunda seyir halinde olan Aleattin Y. (49) idaresindeki 15 ABN 465 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceylan ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Aleattin Y. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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