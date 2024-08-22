Burdur'da Otomobilden 60 Gram Eroin Çıktı, Şahıs Tutuklandı

Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden 60 gram eroin çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ağustos günü il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 60,79 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen G.A. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR