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Burdur'da otomobil refüj yapımı için bırakılan bordür taşı yığınına çarptı, 2 ölü 1 yaralı

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Burdur-Fethiye karayolunda seyir halinde olan otomobilin Mürseller köyü kavşağında refüj yapımı için yola bırakılan bordür taşı yığınına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil refüj yapımı için bırakılan bordür taşı yığınına çarptı, 2 ölü 1 yaralı

BURDUR - Burdur- Fethiye karayolunda seyir halinde olan otomobilin Mürseller köyü kavşağında refüj yapımı için yola bırakılan bordür taşı yığınına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesinde Burdur- Fethiye karayolu Mürseller köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan İzzet Sayar idaresindeki 48 ALA 491 plakalı otomobil Mürseller kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj yapımı için yol kenarına bırakılan bordür taşları yığınına çarptı. Kazada sürücü İzzet Sayar, yolcu olarak bulunan eşi Neşe Sayar ve Ali Yahya Sayar yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İzzet Sayar ve Neşe Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan Ali Yahya Sayar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye 3-sayfa Burdur 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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