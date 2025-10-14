Haberler

Burdur'da Otomobil Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Burdur'da Otomobil Kanalına Düştü: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Hökez Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. idaresindeki 15 ABY 068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan kanala düştü. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerin müdahalesin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devi devrede! Fenerbahçe taraftarını kahreden haber

Fener taraftarını kahreden haber
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.