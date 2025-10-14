Burdur'da Otomobil Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Hökez Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.O. idaresindeki 15 ABY 068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan kanala düştü. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerin müdahalesin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR