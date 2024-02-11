Burdur'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı

Burdur'da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Caddesi'nden Karacoğlan 1. Sokak istikametine dönmek isteyen Ahmet S. idaresindeki 15 AAU 125 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarında bulunan apartmanın bahçe duvarına çarparak yıktı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar oluştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR