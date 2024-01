Burdur'da Otobüs Şoförüne Silahla Tehdit

Burdur'da özel halk otobüsüne binen bir yolcunun ücret ödemesini isteyen otobüs şoförüne cebindeki tabancayı çıkartarak "Bunu burada öldürsem kaç yıl yerim" dediği anlar kameralara yansıdı. Şoförün şikayeti üzerine gözaltına alınan yolcu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yolcunun, polisteki ifadesinde tabancanın oyuncak olduğunu söylediği öğrenilirken otobüs şoförü Arif Sayın, "Yolcuların canı bize emanet, bizim canımız kime emanet" dedi.

Olay, 24 Ocak günü Burdur'da özel halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sanayi-Çendik seferini yapan Arif Sayın idaresindeki 15 HO 1059 plakalı özel halk otobüsüne, Müze durağında yolcu aldığı esnada S.B. isimli yolcu bindi. Şehir içinde 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretsiz olması nedeniyle 65 yaş yolcu kartını okutan S.B. daha sonra arka kısımlara geçerek oturdu. Şehir içinden çıkarak Çendik köyü istikametine seyir halinde olan Arif Sayın, Halk Plajı mevkiine geldiğinde arkasında oturan bir yolcuya S.B.'ye bundan sonrası için ücret ödemesi gerektiğini söylemesini isteyince S.B. yerinden kalkarak Arif Sayın'ın bulunduğu bölüme geldi. Arif Sayın'ın arkasında oturan gençlere önce selam veren S.B., şaka yapmak amacıyla "Bunu burada öldürsem kaç sene yatarım?" diye sorarak cebinde bulunan silahı çıkarıp şoföre yöneltti. Daha sonra silahı cebine geri koyan S.B. ücretini ödeyerek geri yerine geçti. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay anında soğukkanlılığını bozmayan halk otobüsü şoförü Arif Sayın, yoluna devam ederek bütün yolcularını indirdikten sonra polis merkezine giderek S.B.'den şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili olarak konuşan ve başından geçenleri anlatan Arif Sayın, "5 yıla yakındır Burdur Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde çalışmaktayım. Ben sürekli aynı güzergahta Çendik Hattı'nda çalışıyorum. 24 Ocak'ta bir olayla karşılaştım. Saat 18.00 seferine çıkmıştım. Müze Park durağında bir yolcu bindi aracıma. Bu yolcu yaklaşık bir buçuk aydır şoför arkadaşlarımıza 15 TL biniş ücretini ödememek için problem çıkarıyordu. Sürekli uyarıda bulunmamıza rağmen ücret ödememek için aracın arka kısmına oturup oradan tahrik etmeye çalışıyordu. 24 Ocak'ta da biniş yaptığında durağa yanaştığımda araca binip 'Yine aynı şoför denk geldi' diyerek 65 yaş kartını sisteme göstererek en arka kısmı geçip oturdu. Ben duraktan yolcuları aldıktan sonra diğer duraklara doğru seferime devam ettim. Halk Plajı mevkiine geldiğimde yolculardan genç bir çocuğa 'Arkadaki yaşlı amcaya söyle kart bassın buradan sonrası ücretli' diye bildirdim. Çocuk gidip söyledi. Bunun üzerine S.B. isimli şahıs gelip selam vererek 'Ben bu şoförü öldürsem kaç yıl yerim?' diyerek elini montunun cebine atıp silahı çıkarıp namluyu bana doğru çevirdi. 'Son bir isteğin, arzun var mı?' dedi. Ben de hiçbir tepki vermeden yoluma devam ettim. Tekrar silahı cebine sokup kartını okutarak koltuğuna geçip oturdu" şeklinde konuştu.

"Soğukkanlılığımı koruyarak yoluma devam ettim"

Olay esnasında araçta bulunan diğer yolcuları düşünerek soğukkanlı bir şekilde yoluna devam ettiğini de söyleyen Sayın, "Olay anında araçta 4-5 genç yolcum vardı. Arka koltuğumda oturuyorlardı. İster istemez çocuklar da şaşırdı ben de şaşırdım. Kafamı çevirmem ile namluyu gördüm ve panik yapmadan soğukkanlı bir şekilde yoluma devam ettim" dedi.

"Yolcuların canı bize emanet, bizim canımız kime emanet"

Her gün binlerce kişiyi taşıdıklarını ve onların canlarının kendilerine emanet olduğunu ancak kendi can güvenliklerinin bulunmadığını dile getiren Arif Sayın, "Olaydan bir gün sonra karakola gidip S.B. isimli şahıstan şikayetçi oldum. Şimdi biz ilkokul öğrencisinden lise ve üniversite öğrencisine kadar öğrenci taşıyoruz. Yeri geliyor öğrenci velileri duraklarda çocuklarını bize emanet ediyor. Sonuçta onların canı bize emanet ama bizim canımız kime emanet? Bizim de can güvenliğimiz yok. Bu şekilde olaylar başımıza geldiğinde ister istemez biz de korkuyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili şüpheli S.B., dün akşam saatlerinde jandarma ekipleri tarafından karakola götürülerek ifadesi alınıp serbest bırakıldı. - BURDUR