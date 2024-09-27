Burdur'da Otobüs Durağında Av Tüfeği ile Yaralanan Kadın

Burdur'da durakta otobüs bekleyen kadın av tüfeği ile vurularak yaralandı

BURDUR - Burdur'da işe gitmek için otobüs durağında bekleyen kadın yolun karşı tarafından av tüfeği ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işe gitmek için durakta otobüs bekleyen R. K.'ya o sırada yolun karşısından av tüfeği ile ateş edildi. Saçmaların bacağına isabet ettiği R. K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası ateş ettikten sonra kaçan şahsın E.E. olduğunu tespit ederek yakalamak için harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırıda hasar alan durakta çalışma gerçekleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan R. K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.