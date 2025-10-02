Burdur'da Otel Odasında Bir Şahıs Ölü Bulundu

Burdur'da bir şahıs, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Özgür Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, akşam saatlerinde otele giriş yapan Alper Ekici'den (60) öğle saatlerine kadar haber alamayan otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine otele itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından odanın kapısının açılması ile içeri giren sağlık ekipleri, Ekici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ekici'nin cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR