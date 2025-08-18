Burdur'da Okul İnşaatında Yangın Paniği

Güncelleme:
Burdur'da bir okul inşaatında işçiler tarafından ateş yakılması sonucu poliüretan köpük içerikli tüplerin patlaması panik yarattı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Burdur'da bir okul inşaatında işçiler tarafından temizlik için yakılan ateş, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, söndürülen ateş sonrası ekipler normale döndü.

Olay, Burdur merkez Emek Mahallesi'nde Engelliler Okulu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan işçileri inşaat atıklarını ve çöpleri imha etmek amacıyla ateş yaktı. Yığının içindeki montajda kullanılan poliüretan köpük içerikli tüplerin patlaması sonucu panikleyen çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşi söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili işçiler tutanak tuttu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
