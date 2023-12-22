Burdur'da Öğrenci Servisi Kadına Çarptı, Ağır Yaralı

Burdur'da öğrenci bıraktıktan sonra geri manevra yapan öğrenci servisinin çarpıp, üzerinden geçtiği kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 13.20 sıralarında Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı öğrenci servisi sokak üzerinde öğrenci bıraktıktan sonra geri manevra yaparak ilerlemeye başladı. O sırada minibüsün arkasında bekleyen ve minibüsün geldiğini fark etmeyen Zeynep K. (56) minibüsün çarpması sonucu yere düştü. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü ise Zeynep K.'nin üzerinden geçti. Engele takıldığını düşünen servis şoförü bu sefer de öne doğru ilerleyerek talihsiz kadının tekrar üzerinden geçti. Kaza sonrası Zeynep K. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis şoförünün ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Zeynep K. ağır yaralı olarak ambulansla Burdur Ddevlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından servis şoförü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Zeynep K.'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BURDUR